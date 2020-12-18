Menemen’in demirbaşları

TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Menemenspor'da bu sezon kaleci Selmani ve orta saha oyuncusu Tayfun Aydoğan ligde oynanan 13 karşılaşmada da ilk 11'de sahaya çıktı. İzmir ekibinin teknik patronu Cenk Laleci bu iki futbolcuya her müsabakada şans verdi. Arnavut file bekçisi tüm karşılaşmalarda 90'ar dakika sahada kaldı ve yaptığı kritik kurtarışlarla takım arkadaşlarına güven verdi.

TAYFUN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Beşiktaş altyapısında yetişen ve 2015 yılında Menemenspor'da profesyonel olan 24 yaşındaki Tayfun iki sezondur 1. Lig'de gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Başarılı oyuncu bu sezon oynadığı 13 maçta 1 gol atıp 1 asist yapma başarısını gösterdi.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ