Menemenspor’da fesih depremi

TFF 1. Lig'de alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Menemenspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekibin Nijeryalı sol kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Aylardır kulüpten para alamadığı öğrenilen 24 yaşındaki genç futbolcunun eşyalarını da toplayarak kampı ve İzmir'i terkettiği öğrenildi. Şok gelişme deprem etkisi yaratırken kulüpteki maddi sıkıntıyı da gün yüzüne çıkardı. Menemenspor'da Sikiru gibi birçok oyuncuya da ödeme yapılmadığı ve yabancı futbolcuların da sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı öğrenildi.

YÖNETİM KAYNAK ARIYOR

SARI-LACİVERTLİLERİN futbolculara ne kadar ödeme yapması gerektiği bildirilmezken, yönetim olası tek taraflı fesihlerin önüne geçmek için kaynak arayışına başladı. Menemen'in geçen sezon başında Nijerya ekibi Plateau United ekibinden renklerine bağladığı Sikiru, performansıyla on birin değişmez isimlerinden biri olmuştu.