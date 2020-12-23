Menemen zor virajda

TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor bugün karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemen, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.