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Haberler Menemenspor Menemen zor virajda

Menemen zor virajda

Menemen zor virajda
Giriş Tarihi: 23.12.2020

TFF 1. Lig'de Menemenspor'daki yeni tip korona virüs vakaları nedeniyle ertelenen 9. hafta mücadelesinde Adanaspor ile Menemenspor bugün karşılaşacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Adanaspor-Menemenspor karşılaşmasında hakem Alper Çetin düdük çalacak. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Ligde 11 maçta topladığı 12 puanla 16. sırada bulunan Adanaspor, son 3 maçını kaybetti. Son 4 lig maçında 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan Menemen, 14 müsabakada ulaştığı 15 puan ve averajla 12. durumda yer alıyor.

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