Menemenspor'da görevine son verilen Orhan Terzi, sosyal medyadan sitem etti

TFF 1. Lig'de Adanaspor ile deplasmanda oynadığı maçı 3-2 kazanan Menemenspor, maç esnasında 6 yabancı oyuncu oynatarak kural hatası yapmıştı. Hükmen mağlup sayılması beklenen Menemenspor'da maçın ardından yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin görevine son verildiği açıklanmıştı. Görevine son verilen Orhan Terzi, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Vefat eden annesiyle yan yana olduğu fotoğrafı paylaşan Orhan Terzi, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:





"Annem o kadar çok özledim ki. Keşke yanımda olsaydın. Yapmadığım bir hatadan dolayı oğlunu günah keçisi ilan ettiler. İsmimi lekelediler. En çok neye üzülüyorum biliyor musun annem? Oğlunu otelden atıp, uçak biletini iptal ettiler. Bu kulüp için o kadar çok şeyler yaptım ki. Bu dünya bize göre değil. Bu dünya sahtekarların, yalancıların, hırsızların dünyası be annem. Elbet bir gün buluşacağız, seni çok seviyorum"