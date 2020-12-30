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Haberler Menemenspor Menemen Laleci’yi de gönderdi

Menemen Laleci’yi de gönderdi

maçı sonrası yardımcı antrenör Terzi’nin biletini kesen sarı-lacivertli yönetim bu kez de teknik patron Laleci’yle vedalaştı.

Menemen Laleci’yi de gönderdi

30.12.2020

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla teknik direktör Cenk Laleci ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kulübümüzde yetişip futbolculuk kariyerinde 15 yıl hizmet eden, sonrasında yardımcı antrenör olarak 12 yıl bir fiil hizmet eden ve 1 yılı aşkın süredir de teknik direktörlük görevini verdiğimiz kardeşimiz Cenk Laleci ile yollarımız anlaşarak ayrılmıştır. Bu süre zarfında görevini elinden geldiğince en iyi şekilde icra eden Cenk Laleci kardeşimize kulübümüze uzun yıllardır vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında her daim yanında olacağımızı bildiririz."

OLAYLAR AYRILIĞI GETİRDİ
Geçtiğimiz hafta Adanaspor müsabakasında 6 yabancı oynatarak hükmen mağlup yönetimi haddini aşan cümleler söylediği iddia edilerek görevine son verilen yardımcı antrenör Orhan Terzi'nin ayrılığının ardından teknik direktör Cenk Laleci, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Güzelleş be kardeşim, şimdilik ölümüne kadar hayattayız" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan olayların Cenk Laleci ile yolların ayrılmasında etken olduğu düşünülüyor.

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