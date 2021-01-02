TFF 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'un yeni teknik patronu Ümit Karan iddialı açıklamalarda bulundu. Teknik adamlık kariyerine Türkiye'de İzmir ekibiyle başladığını belirten Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü, "Ben forvet oynamış adamım. Golcü adamın takımı da golcü olacak, ofansif olacak, baskılı futbol oynayacak. Türk futboluna oyuncu kazandırmak. Hem yetiştirici olup hem de ligde başarılı olmayı hedefliyoruz ancak bunlar kolay şeyler değil" dedi. Genç ve yetenekli oyunculara sahip olduklarını belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Tecrübelenmeleri gerekiyor. Bu deneyimi onlara biz vereceğiz. İlk maçımıza Adana Demirspor deplasmanında çıkacağız. Kendi memleketimde ilk maçıma çıkıyorum. Benim için güzel bir duygu.

İZMİR FUTBOLU YÜKSELİŞE GEÇTİ

BU ligde herkes bir hedefin peşinde. Her şey parayla olmuyor. Gençlerle başarlı olur. İzmir futbolu güzel bir çakış yakaladı. Göztepe'nin Süper Lig'de olması, Altınordu'nun yetiştiriciliği, Altay'ın başarısı ve Menemenspor'un da yetiştirici kimliği ile ön planda. İzmir futbolu çok gelişiyor" şeklinde konuştu.