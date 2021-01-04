Menemen zor virajda

TFF 1. Lig'de evinde Keçiörengücü ile berabere kalan Menemenspor, bugün Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler ligde ilk yarının son randevusu öncesi 16 maçta 16 puan toplayıp alt sıralarda yer alırken, Play-Off hattındaki Adana Demirspor'un ise 28 puanı bulunuyor. İki kulüp bugün üçüncü kez karşı karşıya gelecek. Geri kalan iki müsabakada İzmir ekibi bir kez sahadan galip ayrılırken, bir karşılaşmayı Adana Demirspor kazandı. Taraftarlar arasında beraberlikle sonuçlanan maç olmadı.