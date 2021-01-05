Menemen dağıldı

TFF 1. Lig'de son 7 haftadır üç puanı bir arada göremeyen Menemenspor, Adana Demispor'a da yenilerek ateş hattından çıkamadı: 3-0. İzmir ekibinin başında ilk maçına çıkan Ümit Karan'da takımını yenilgiden kurtaramadı. 8. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Gökhan'ın ortasına kafa vuran Tayyip, topu ağlara gönderdi: 1-0. 30. dakikada Adana Demirspor'da soldan Pa Dibba'nın pasında ceza sahasına giren Hasan, kaleci Selmani'yi çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

İKİNCİ YARI GOL SESİ ÇIKMADI

45. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içerisinde topla buluşan hasan, pasını Emircan'a gönderdi. Emircan düzgün bir vuruşla, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. 50. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Pa Dibba'nın ortasıyla buluşan Mehmet Akyüz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi. 66. dakikada Adana Demirspor'da Emircan'ın ara pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Lanzafame, uzaktan sert bir vuruş yaptı ancak kaleci Selmani, topu kornere çeldi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Adana Demirspor sahadan 3-0 galip ayrıldı. Menemenspor'un kötü gidişatı devam etti.





KARAN'IN İLK MAÇI

MENEMENSPOR'UN yeni teknik direktörü Ümit Karan, yeni takımının maçında ilk maçına Adana Demirspor önünde çıktı. Geçtiğimiz hafta Keçiören beraberliği sonrası İzmir ekibinin yönetimi genç çalıştırıcı Cenk Laleci ile yolları ayırıp takımın başına Ümit Karan'ı getirmişti. Hafta içi yaptığı açıklamalarda iyi bir başlangıç yapmak istediğini söyleyen Karan'ın takımı Adana deplasmanından eli boş döndü.



MENEMEN'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

MENEMENSPOR'UN çiçeği burnunda teknik direktörü Ümit Karan, son oynanan Keçiörengücü maçına göre kadroda iki değişikliğe gitti. Genç çalıştırıcı geçen hafta gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düşen Mohammed Kamara'nın yerine İbrahim Akanbi Rasheed'i Ömer Şahbaş'ın yerine de Emre Batuhan Adıgüzel'i ilk 11'de oynattı.