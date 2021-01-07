Para değil yürek lazım

1 Lig'de mücadele eden Menemenspor'un yeni teknik patronu Ümit Karan devre arasında gerekli bölgelere takviye yapmak için kolları sıvadıklarını belirtti. Bu saatten sonra para için değil sahaya yüreğini koyacak oyuncuların gerektiğini belirten 44 yaşındaki teknik adam, "Adana Demirspor maçında iyi mücadele ettik ancak sonuç arzu ettiğimiz gibi olmadı. Tüm oyuncularımızı görme şansımız oldu. Yönetim kurulumuza detaylı bir rapor sunacağız. Eksik bölgeleri tespit ettik. Yapacağımız 4 takviye ile Menemenspor'u korkulu rüya görmeden limana yanaştırırız" diye konuştu.

HÜCUMDA TECRÜBE EKSİK

Hücum hattındaki eksikliğin önemine dikkat çeken sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Karan, "Hücum hattında görev yapan oyuncularımız çok istekli ve yetenekli ancak tecrübesizler. Onların bu eksikliklerini gidermek için elimizden geleni yapacağız. Devre arasında futbolcu kardeşlerimize istediğimiz oyun anlayışını aktarmak için çok sıkı çalışacağız" şeklinde konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ