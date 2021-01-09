Menemen’de Dembo sesleri

TFF 1. Lig'de ikinci yarıda tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Menemenspor'da yönetim takviye çalışmaları için önceliği hücum hattına verdi. Kamara ve Sikiru'nun takımdan ayrılmasından sonra yönetim rotasını Kuzey Makedonya'ya çevirdi. İzmir ekibi, teknik patronu Ümit Karan'ın eski kulübü FC Shukpi'den forvet Dembo Darboe'yi listesine aldı. 22 yaşındaki Gambiyalı oyuncu bu sezon 18 maçta 16 gol attı ve 1 asist yaptı ve bir çok Avrupa kulübünün dikkatini çekti. Genç oyuncunun sözleşmesi Kuzey Makedonya ekibiyle Haziran ayında son buluyor. Sarı-lacivertli ekibin bonservis bedeliyle ya da sezon sonuna kadar kiralamak üzere FK Shkupi ekibiyle temasa geçmesi bekleniyor. Futbola ülkesinde Real de Banjul kulübünde başlayan Dembo Darboe güçlü fiziği ve son vuruşlardaki başarısıyla ön plana çıkıyor. 22 yaşındaki Gambiyalı forvet son iki sezonda FC Shkupi formasıyla Kuzey Makedonya Ligi'nde 42 karşılaşmada 19 gol atarken 4 asist yapma başarısını gösterdi. Genç oyuncu 10 numaranın yanı sıra sağ kanatta da görev yapabiliyor.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ