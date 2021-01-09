Sarı-lacivertlilerde ilk olarak Nijeryalı sol kanat Sikiru Olatunbosun sözleşmesini tek taraflı feshetti. Sikiru Ankaraspor'a imza atarken, ardından 11 yıl aralıksız sarı-lacivertli formayı terleten orta saha Murat Erdemir takımla vedalaştı. Menemenspor'da son olarak Mohammed Kamara sözleşmesini feshetti. Liberyalı forvet Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la sözleşme imzaladı. Menemenspor'da 3 oyuncunun yanı sıra özellikle diğer yabancı futbolcuların da yol ayrımına geldiği ifade edildi.
DHA
Menemenspor'da mali kriz! Takım dağılıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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