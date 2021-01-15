Menemenspor’a iki yıldız geliyor

TFF 1. Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı-lacivertliler, son olarak Niğde Anadolu FK forması giyen 31 yaşındaki oyuncu Berkay Samancı ile anlaştı. Kocaelispor altyapısında futbola başlayan Berkay uzun yıllar İzmir'de futbol oynadı. Bucaspor'a 2009-2010 sezonunda imza atan orta saha oyuncusu 7 sezon sarı-lacivertli formayı giydi. Ardından 2014-2015'te Altınordu'ya gelen Berkay, toplamda 4.5 yıl burada görev aldı.

ERDAL ÖZTÜRK TAMAM GİBİ

İzmir ekibi ayrıca Ankara Keçiörengücü forması giyen Erdal Öztürk'le de anlaşmaya vardı. Keçiörengücü ile yollarını ayıran 24 yaşındaki oyuncuyla her konuda el sıkışıldı. Almanya'da Hoffenheim'da futbola başlayan gurbetçi orta saha oyuncusu Bayern Münih'in altyapısında oynadı. Ardından Kayserispor'a gelen Erdal, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük'te de görev yaptı. Erdal bu sezon Ankara Keçiörengücü'nde 6 resmi maça çıkıp 153 dakika sahada kaldı.