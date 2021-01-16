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Menemenspor coştu

İzmir ekibi, Berkay’ın ardından ’dan Cevdet Enes Varbil’le de 5 yıllık anlaşma sağladı. Teknik direktör Ümit Karan çok daha iyi olacaklarını ifade etti.

Menemenspor coştu

16.1.2021

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, 3. Lig temsilcisi Manisaspor'dan takviye yaptı. Ara dönemde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı'yı alan sarı-lacivertliler, Manisaspor'un genç futbolcusu Cevdet Enes Varbil'i de renklerine bağladı. Enes'le 3.5 yıllık sözleşme imzalandı. Manisaspor altyapısından yeşiten 19 yaşındaki oyuncu, bu sezon 3 karşılaşmada görev yaptı. Teknik direktör Ümit Karan, ligin ikinci yarısında zorlu bir süreç yaşayacaklarını ve buna göre kendilerini hazırlamaları gerektiğini vurguladı. Kamp sürecinin takım için çok önemli olduğunu belirten Karan, "Üst tarafa oynamak her zaman daha kolay ama alt tarafta oynamak oyuncularda daha çok stres yaratıyor" dedi.

ÇOK İYİ GİDİYORUZ
Ümit Karan şöyle devam etti: "Bu ligde kalmak istiyorsak mutlaka yüreğimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bütün oyuncularıma yüreklerini ortaya koymalarının gerektiğini iletiyorum."

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