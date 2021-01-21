Menemenspor’da Karan beklemede

TFF 1. Lig'de ikinci yarıya Altınordu maçıyla başlayacak olan Menemenspor'da yönetim transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kurmaylar forvet hattına takviye için gözünü yurt dışına çevirdi. Sarı-lacivertli ekibin genç teknik adamı Ümit Karan hücum hattına gelecek transferleri dört gözle bekliyor. Pandemiden dolayı devre arasında transfer yapmanın çok zor olduğunu belirten Karan, "En kısa zamanda ileri uçta görev yapacak temasta olduğumuz arkadaşlarımızın aramıza katılmasını istiyoruz" dedi. Lige kısa bir süre kaldığı belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Takım içindeki oyuncularımızın fizik ve form durumlarını en üst seviyeye çekmek için çalışıyoruz. Futbolcularıma güvenim tam" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ