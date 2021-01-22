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Menemen’de Traore sesleri

Menemen’de Traore sesleri

22.1.2021

TFF Birinci Lig'de mücadele eden Menemenspor kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekibin kurmayları 10 numara pozisyonunda görev yapan 21 yaşındaki Mamadou Traore'yi yakın takibe aldı. İzmir kulübünün Mali U20 ekibinde forma giyen gelecek vaad eden oyuncuyu renklerine katmak için yoğun çaba harcadığı ve pazarlıkların sürdüğü öğrenildi. Ülkesinde Stade Malien kulübünde forma giyen Mamadou Traore, Mali U20 Milli Takımı'nda 10 karşılaşmada görev yaptı iki kez rakip fileleri havalandırma başarısını gösterdi.

TAKVİYELER DEVAM EDECEK
Sarı-lacivertli İzmir ekibi ara transfer döneminde Niğde Anadolu Futbol Kulübü'nden orta saha Berkay Samancı, Manisasporlu Cevdet Enes ve Adana Demirspor'dan Hamza Ok'u kadrosuna katmıştı. Takımla birlikte çalışan bu üç ismin dışında sarı-lacivertli kurmayların en az 4-5 transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi. Öte yandan Menemenspor dün teknik direktör Ümit Karan nezaretinde Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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