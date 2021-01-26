Menemen 7 maç sonra güldü! Ümit Karan takımının başında ilk galibiyetini aldı

Menemenspor, Altınordu’yu 4-2 mağlup etmesiyle 7 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Teknik Direktör Ümit Karan takımının başında ilk galibiyetini alırken, Nijeryalı forvet Simon Zenke ilk maçında gol sevinci yaşadı.

TFF 1. Lig'de ikinci yarının ilk haftasında Menemenspor, deplasmanda Altınordu'yu 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Rıdvan Koçak, 59. dakikada Domgjoni, 76. dakikada Tayfun Aydoğan ve 83. dakikada yeni transfer Simon Zenke kaydetti. Bu sonuçla Menemenspor, 18 hafta sonunda puanını 19'a çıkararak alt sıralardaki rakipleriyle puanı farkını 3 puan açmış oldu.



ZENKE İLK GOLÜNÜ ATTI, ÜMİT KARAN İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Menemenspor bu galibiyetiyle TFF 1. Lig'de 7 maç aranın ardından 3 puanla tanışmış oldu. En son 1 Aralık tarihinde ligin 10. haftasında sahasında Ankaraspor'u 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu tarihten sonra oynadığı 7 müsabakada 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan da takımının başında çıktığı 2. maçında ilk galibiyetini elde etti. Öte yandan devre arası transfer döneminde kadroya katılan Nijeryalı forvet Simon Zenke de sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçında gol sevinci yaşadı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Mehmet Aytemiz'in yerine oyuna giren Zenke, 83. dakikada Domgjoni'nin uzun pasıyla karşı karşıya kaldığı kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu.