Menemen, lider Giresun önünde

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor bugün sahasında lider Giresunspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak kritik mücadelede hakem Caner Ak düdük çalacak. Ligde 7 müsabaka aradan sonra geçen hafta Altınordu'yu 4-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan Menemenspor, 19. haftaya 19 puanla girdi. İzmir temsilcisi iç sahada galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 2 puan aldı. Ligde 11 maçtır yenilmeyen ve art arda 7 maçını kayıpsız geçen Giresunspor, 19. haftaya 38 puanla lider girdi. Giresunspor'da kırmızı kart cezalıları Diarra ile Nalepa forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk devresinde Giresun'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.