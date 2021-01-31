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Menemen, lider Giresun önünde

İzmir ekibi, bugün sahasında saat 13.30’da Giresun’u ağırlıyor. Maçı yönetecek

Menemen, lider Giresun önünde

31.1.2021

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Menemenspor bugün sahasında lider Giresunspor'u konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak kritik mücadelede hakem Caner Ak düdük çalacak. Ligde 7 müsabaka aradan sonra geçen hafta Altınordu'yu 4-2 yenerek sahadan galibiyetle ayrılan Menemenspor, 19. haftaya 19 puanla girdi. İzmir temsilcisi iç sahada galip gelemediği son 3 karşılaşmada sadece 2 puan aldı. Ligde 11 maçtır yenilmeyen ve art arda 7 maçını kayıpsız geçen Giresunspor, 19. haftaya 38 puanla lider girdi. Giresunspor'da kırmızı kart cezalıları Diarra ile Nalepa forma giyemeyecek. İki takım arasında ligin ilk devresinde Giresun'da oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle tamamlanmıştı.

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