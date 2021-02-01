Menemen dağıldı

TFF Birinci Lig'de ikinci yarıya Altınordu'yu 4-2 yenerek mutlu başlayan Menemenspor dün sahasında lider Giresunspor'a 4-0 yenildi. Kaleci Selmani ve kaptan Taşkın Çalış'ın ayrılışıyla şok yaşayan İzmir ekibi sahasında ağır bir yenildi aldı. Sarı-lacivertli ekipte 74. dakikada Zenke kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 11'de Anaane'nin şutunda top az farkla auta çıktı. 28'de Hüsamettin Tut'un soldan attığı pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Eren Tozlu, takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.37'de Yusuf Talum'un pasında altı pasın içinde Rasheed'in şutunda top direkte patladı.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

44'te Giresunspor'un kullandığı kornerde top kale önünde karambolde kaldı, topa dokunan Sergen Piçinciol farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 49'da Serginho'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahası içine giren Balde, meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlarla buluşturdu: 0-3. 66'da sol kanattan yüklenen Giresunspor'da Serginho topla birlikte ceza sahasına girerek sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla toplu ağlara gönderdi: 0-4. 74'de Hüsamettin'e sert giren Zenke direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçta başka gol olmadı ve Menemenspor sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.



AYDIN YILMAZ İMZAYI ATACAK

Menemenspor'da kaleci Selmani ve takım kaptanı Taşkın Çalış'ın takımdan ayrılmasından sonra gözler yönetime çevrildi. Önemli iki oyuncunun ayrılmasından sonra kurmaylar ilk yarıyı boşta geçiren eski Galatasaraylı kanat oyuncusu Aydın Yılmaz ile prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki oyuncu son olarak Çekya'nın Pribram ekibinde oynadı. Kariyerinde 186 maçta 11 gol atıp 27 asist yaptı. Öte yandan İzmir ekibinin genç oyuncusu stoper Furkan Bayır Alanyaspor'a transfer oldu. Furkan sezon sonuna kadar Menemen'de kiralık olarak forma giyecek.