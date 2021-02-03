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Menemen sil baştan

İzmir ekibi ara transfer döneminde 8 oyuncu ile yollarını ayırdı. 14 futbolcuyu da renklerine bağladı. Teknik direktör kadroda büyük bir değişim yaptı

Menemen sil baştan

3.2.2021

TFF 1. Lig'de son olarak evinde lider Giresunspor'a 4-0 mağlup olup alt sıralardan kurtulamayan Menemenspor, ara transfer döneminin en hareketli kulüplerinden biri oldu. Sarı-lacivertliler değişime önce teknik direktörle başladı. Cenk Laleci ile vedalaşan İzmir ekibi, Ümit Karan'la sözleşme imzaladı. Karan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan Menemenspor, 14 futbolcuyu renklerine bağladı. Mali krizle de boğuşan sarı-lacivertlilerde Arnavut kaleci Selmani, Taşkın, Murat Elkatmış, Murat Erdemir, Kamara, Furkan, Şeref ve Sikiru gibi as futbolcular takımdan ayrıldı. Menemenspor ara tranfer döneminde ise Abdulkadir Öksüz, Hamza Ok, Batuhan Şen, Berkay Samancı, Berke Avaz, Emirhan Topçu, Emre Selen, Fatih Demirlek, İsmail Haktan Odabaşı, Kazım Yakmaz, Mahamaou Ba, Aydın Yılmaz, Omar Mohamed ve Simon Zenke ile anlaştı.

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