Menemen Tuzla buz

TFF 1. Lig'de alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Menemenspor, deplasmanda Tuzlaspor'a da yenildi: 2-0. Geçen hafta evinde Giresunspor'a mağlup olan İzmir ekibi, üst üste ikinci yenilgisini aldı. 6. dakikada Yasin'in ara pasında topla buluşan Cajic'in şutunda top direğin dibinden auta gitti. 28'de Alhassan'ın ara pasında topla buluşan Rasheed, kaleci Haydar'ı geçemedi. 39'da İsmail Haktan'ın şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı. 44'te ani gelişen Tuzlaspor atağında Pucko'nun ara pasında Thuram golü atamadı. 47'de Furkan Bayır'ın kullandığı serbest atışta Rasheed'ın kafa şutunda top kalecide kaldı.

GOLLER İKİNCİ YARIDA

52'DE Gökcan'ın sağdan ortasında Thuram Tuzla'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 58'de Yusuf'un kullandığı korner atışında Domgjonas'ın kafasında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı. 90+3'te Tuzlaspor'lu Alan Carius maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 2-0.



KARAN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, Tuzlaspor karşısında kadroda değişiklikler yaptı. Genç teknik adam, Giresunspor'a 4-0 yenildikleri maçın ilk 11'inde yer alan kaleci Fatih, Batuhan, Tidjani ile Mohamed'i dünkü maçta yedek kulübesine çekti. Giresunspor maçında kırmızı kart gören ve cezalı olan Simon Zenke de yoktu. Şeref ise Altınordu'ya transfer olurken, yerlerinde kalede Emre, Furkan, Emir Han, İsmail Haktan ve Hamza Ok ilk 11'de oynadı. Traore, Okan ve Abdülkadir de yedekler arasındaydı.