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Menemen’den ses yok

Menemen’den ses yok

8.2.2021

TFF 1. Lig'de deplasmanda Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan Menemenspor düşüşe geçti. İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Altınordu'yu 4-2 yenerek tüm dikkatleri üzerine çeken sarı-lacivertliler üst üste Giresunspor ve Tuzlaspor'a kaybederek alt sıralardan kurtulamadı. İzmir ekibinin başında 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet alan teknik patron Ümit Karan, yeni bir takım kurduklarını ve en kısa zamanda toparlanacaklarını söyledi. Genç teknik adam, "Tuzlaspor mağlubiyeti için üzgünüm. Ancak takımıma inanıyorum. Önümüzde çok maç var, bir an önce alt sıralardan kurtulacağız" dedi.

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