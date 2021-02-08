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Menemenspor ateşe düştü

TFF 1'inci Lig'de deplasmanda 'a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor.

Menemenspor ateşe düştü
DHA

08.02.2021, 13:21

Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı-lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti. Ara transfer döneminde 15 futbolcu alıp, 6 isimle yollarını ayıran İzmir temsilcisi kadroda istikrarı yakalayamadı. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.

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