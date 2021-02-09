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Menemenspor çıkış istiyor

Sarı-lacivertliler, iki hafta üst üste düşme hattındaki rakipleri ve Akhisar maçlarına odaklandı.

Menemenspor çıkış istiyor

9.2.2021

TFF 1. Lig'de Giresunspor ve Tuzlaspor mağlubiyetleriyle 19 puanda kalan Menemenspor küme düşme hattına geriledi.
Zirve mücadelesi veren ekiplerden puan kazanamayan İzmir ekibi, iki hafta üst üste sahasında kendisini gibi 19 puanı bulanan Balıkesirspor ve Akhisarspor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler bu maçlardan alacağı galibiyetlerle, rakiplerini geçip ateş hattından kurtulmak istiyor. Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Devre arasında ekibimizde büyük değişiklikler oldu. Uyum dönemi yaşadık. Artık önümüzde iki tane final niteliği taşıyan maç var. Saha avantajımızı kullanarak bu karşılaşmalardan üç puanla ayrılıp tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyoruz. Ekibimizin bunu başaracak gücü ve potansiyeli var" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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