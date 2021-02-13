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Menemen’in kader haftaları

İzmir ekibi, önümüzdeki 5 maçlık periyotta kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren takımlarla oynayacak.

Menemen’in kader haftaları

13.2.2021

TFF 1. Lig'de son 10 maçta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik, 1 galibiyet alarak düşme hattına gerileyen Menemenspor, önümüzdeki 5 haftalık periyotta kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren 4 takımla karşı karşıya gelecek. Ligde 19 puanla 16. sırada yer alan sarı-lacivertliler, aynı puanı paylaştığı Aydeniz Et Balıkerispor ve Akhisarspor'la üst üste iç sahada karşılaşacak. Bir sonraki hafta orta sıralarda yer alan Bursaspor'a konuk olacak İzmir ekibi, daha sonra yine 19 puanlı Boluspor ve 13 puanlı Ankaraspor'la (D) kritik sınavlara çıkacak. Menemenspor, bu periyotta toplayacağı puanlarla ligdeki kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Sarı-lacivertliler sezonun son bölümünde ise iddialı ekiplerle karşı karşıya gelecek.

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