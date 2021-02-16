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Menemenspor nihayet

İzmir temsilcisi, ’la berabere kalmasına rağmen alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle ateş hattından çıktı.

Menemenspor nihayet

16.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de evinde Balıkesirspor'la 1-1 berabere kalan Menemenspor, alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı.

ALT SIRALARDAR KURTULDU
SARI-LACİVERTLİLERİN önemli rakiplerinden Akhisarspor evinde Yılport Samsunspor'a 4-1, Beypiliç Boluspor da sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Menemenspor 21. haftayı 20 puanla 14. sırada tamamladı. Teknik direktör aralarında sadece 1 puanlık fark olduğunu söyledi. Bir an önce seri galibiyetler almaları gerektiğini ifade eden genç teknik adam Ümit Karan, "Bu hafta evimizde Akhisarspor'la karşı karşıya geleceğiz. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka olacak. Kazanıp biraz daha rahatlamak istiyoruz" dedi.

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