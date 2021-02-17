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Menemen evinde kayıp

İç sahada 10 maça çıkan sarı lacivertliler iki galibiyet elde ederken, 5 karşılaşmada yenildi, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu süreçte sadece 9 puan topladı

Menemen evinde kayıp

17.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de cumartesi günü alt sıraları yakından ilgilendiren maçta önemli rakiplerinden Akhisarspor'u konuk edecek Menemenspor bu sezon evinde çok kritik puanlar kaybetti. İç sahada 10 maça çıkan İzmir temsilcisi sadece Bursaspor ve Ankaraspor'u 2-1 yenebildi. Altınordu, Tuzlaspor, Altay, İstanbulspor ve Giresunspor müsabakalarını kaybeden Menemenspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü ve Aydeniz Et Balıkesirspor'la berabere kalıp 9 puan toplayabildi.

ARTIK YÜZÜMÜZ GÜLMELİ
Menemenspor evinde oynadığı son 5 maçını da kazanamadı. İlçe Stadı'nda ağlara 10 gol bırakan İzmir ekibi, rakiplerine ise 19 kez geçit verdi. Teknik direktör Ümit Karan, Akhisarspor'u yenecek güçte olduklarını söyledi. Genç teknik adam, "Bizim için artık her maç final niteliğinde. Akhisarspor doğrudan rakibimiz. Kazanıp önemli avantajı elimize geçirmek istiyoruz. Çok zor bir maç olacak ama çok iyi futbol oynayıp yüzümüzün gülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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