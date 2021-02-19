Menemen’de Zenke dönüyor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Menemenspor'da yarın kendi sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezası sona eren Zenke kritik maçta sahadaki yerini alabilecek. Giresunspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve iki maç ceza alan tecrübeli oyuncu Tuzlaspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor mücadelelerinde sahadaki yerini alamadı. Nijeryalı futbolcunun takıma dönmesi teknik direktör Ümit Karan'ın da hücum hattındaki alternatiflerini çoğalttı. Kritik Ege derbisi öncesinde İzmir temsilcisi 20 puanla 14. sırada yer alıyor. Son iki karşılaşmasında sahadan mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor ise 19 puanla 16. basamakta bulunuyor.