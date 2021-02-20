Cumartesi ateşi

SPOR Toto 1. Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede iki Ege ekibi Menemenspor ve Akhisarspor karşı karşıya gelecek. İzmir Menemen İlçe Stadı'nda saat 13.30'da start alacak mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. Ligde kritik 90 dakika öncesi ev sahibi Menemenspor 20 puanla ateş hattının hemen üzerinde yer alırken rakibi Akhisarspor ise 19 puanla düşme potasında bulunuyor. Alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip için de hayati önem taşıyan karşılaşma düşme potasını da yeniden şekillendirecek.

İKİ EKİPTE DE EKSİK YOK

EV sahibi sarı-lacivertli ekipte, maç öncesi sakat olan Zenke ve Berkay iyileşirken, yeşil-siyahlılarda ise Keita'nın durumu belirsiz. İki takım arasında ilk yarıda Akhisar'da oynanan maç golsüz tamamlanmıştı.