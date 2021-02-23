Menemenspor seri istiyor

TFF 1. Lig'de düşme hattındaki rakipleri Balıkesirspor ve Akhisarspor maçlarından 4 puan çıkaran Menemenspor'da gözler perşembe günü deplasmanda oynayacakları Bursaspor mücadelesine çevrildi. Kritik mücadelede Akhisar'ı 6-2 yenerek moral depolayan sarı-lacivertliler Bursaspor'u da dış sahada yenerek galibiyet serisi yakalamak istiyor. Menemensporun teknik direktörü Ümit Karan mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

İzmir ekibiyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Ümit Karan, "Bu sezon tek düşüncemiz gemiyi hasarsız limana yanaştırmak. Sahamızda üst üste oynadığımız maçlardan 4 puan çıkardık. Şimdi tek düşüncemiz Bursaspor maçı. Gençlerden kurulu ve çok dinamik bir ekibe karşı zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Evimize en iyi skorla gelmek için mücadele edeceğiz" dedi. İzmir ekibi Bursa ile perşembe günü 4. kez karşılaşacak. Geride kalan 3 maçta Menemen sahadan iki galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ