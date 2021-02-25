Menemen kritik virajda

SPOR Toto 1. Lig'de hafta sonu mesaisinde Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek büyük moral bulan Menemenspor, bugün son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı golcü Rasheed ve Abdulkadır forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Akhisarspor'un ardından Bursaspor'u da yeneceklerini söyledi.

ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK

TEKNİK direktör Ümit Karan, "Bursaspor da hedefleri olan, çıkış arayan bir takım. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.