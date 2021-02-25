  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Menemenspor Menemen kritik virajda

Menemen kritik virajda

Son maçta Akhisarspor’u dize getiren İzmir ekibi, deplasmanda güçlü rakibi ile saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.

Menemen kritik virajda

25.2.2021

SPOR Toto 1. Lig'de hafta sonu mesaisinde Akhisarspor'u evinde 6-2 yenerek büyük moral bulan Menemenspor, bugün son 4 maçından galibiyet çıkaramayan Bursaspor'a konuk olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda Bülent Birincioğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Maç beIN Sports Max HD 1'den canlı olarak yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı golcü Rasheed ve Abdulkadır forma giyemeyecek. Teknik direktör Ümit Karan, Akhisarspor'un ardından Bursaspor'u da yeneceklerini söyledi.

ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK
TEKNİK direktör Ümit Karan, "Bursaspor da hedefleri olan, çıkış arayan bir takım. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen kritik virajda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.