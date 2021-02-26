Horoz sürpriz peşinde

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalmanın hesaplarını yapan ve ateş hattından çıkmaya çalışan Yukatel Denizlispor, bugün deplasmanda şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'a konuk olacak. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak. Kritik mücadelede hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Geçtiğimiz haftayı bay takım olarak geçen Kara Kartal, bir maç eksiğiyle 51 puanla Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Denizlispor ise 21 puanla düşme hattında bulunuyor.

MURİS MESANOVİC CEZALI

Denizlispor'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Ahmed Yasin'in yanı sıra sakatlıkları süren Tusha ile Özgür Çek'in ardından sarı kart cezalısı Mesanovic de forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise sarı kart cezası biten Domagoj Vida ile kırmızı kart cezalısı olduğu için Gençlerbirliği maçında forma giyemeyen Fabrice N'Sakala'nın kadroda yer alacağı açıklandı.



RECEP NİYAZ SEFERBERLİĞİ

YUKATEL Denizlispor'da, geçtiğimiz hafta oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan Recep Niyaz'ın Beşiktaş maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferber oldu. Trabzonspor maçında sakatlanan ve Antalyaspor ile Konyaspor maçlarında forma giymeyen orta sahanın yıldızı Recep Niyaz, 23 maçın 18'inde banko oynadı, 3 gol attı, 2 de asist yaptı. Recep Niyaz'ın son durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netleşecek.



DENİZLİ'NİN BEŞİKTAŞ KABUSU

YUKATEL Denizlispor, rakibiyle oynadığı son 14 maçta galibiyet yüzü göremedi. Beşiktaş'la oynadığı son 11 karşılaşmayı üst üste kaybeden yeşil-siyahlılar, son galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oynanan maçta 3-1'lik skorla aldı. İki ekip arasındaki rekabette geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar 29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet alırken, 8 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 golüne, Yukatel Denizlispor 37 golle cevap verdi.



SERGEN YALÇIN'DAN 4 FUTBOLCUYA UYARI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan, Yukatel Denizlispor maçı öncesinde futbolcularına kart uyarısı geldi. İstanbul ekibinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üç sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza bugün oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 28. haftada deplasmanda oynanacak Yeni Malatyaspor maçında görev yapamayacak.



HOROZ'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş maçı öncesi Denizlispor'da Mustafa Yumlu, Sagal, Kubilay, Rodallega ve Sacko, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu 5 oyuncu kritik karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde 28. haftayı BAY geçecekleri için 29. haftada sahalarında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.