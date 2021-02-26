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Menemen üçlük attı

. Lig'de kurtuluş hesapları yapan sarı-lacivertli takım, deplasmanda karşılaştığı Bursaspor’u 51. dakikada Mohamed'in attığı golle yendi, çok kritik bir 3 puan aldı.

Menemen üçlük attı

26.2.2021

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Akhisarspor'u 6-2'lik flaş skorla yenip kurtuluş ateşini yakan Menemenspor, Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti, kümede kalma yolunda çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. İlk devrede her iki takımın da çabası golle sonuçlanmadı, devre golsüz sona erdi. 51. dakikada Traore'nin pasında Mohammed ceza alanı sağ çaprazından mükemmel vurdu, takımını 1-0 öne geçirdi. 57'de Emirhan'ın serbest atışında tehlikeyi savunma uzaklaştırdı.

İKİNCİ GOL GELMEDİ
88'de Emre Batuhan'ın soldan ortasında Zenke topu düzeltip, Yusuf'a bıraktı, Yusuf'un vuruşunu kaleci Ataberk kornere attı, Menemenspor ikinci golden oldu. 90+3. dakikada Rıdvan'ın orta şut karışımı kaleci Ataberk çıkardı, üst direğe de çarpan top kornere giiti, Menemenspor 1-0 kazandı.

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