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'da tarihi belli oldu

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden 'da olağan tarihi netleşti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada seçimli genel kurul için ilk toplantının 'nda 12 Mart Cuma günü yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması halinde kongrenin 19 Mart'ta gerçekleşeceği belirtildi. Pandemi nedeniyle genel kurula sadece üyelerin katılabileceği bilgisi paylaşıldı. Menemenspor'da daha önce son seçimli kongre davalık olmuştu.

Menemenspor'da genel kurul tarihi belli oldu
AA

26.02.2021, 15:09

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da olağan genel kurul tarihinin belli olduğu duyuruldu.

Menemenspor Kulübünün açıklamasında, yönetim kurulu tarafından kongrenin gerçekleştirilmesi kararı alındığı belirtilerek, "Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mart Cuma günü saat 17.00'de Menemen İlçe Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 19 Mart Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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