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Haberler Menemenspor Menemen Boluspor önünde

Menemen önünde

Sarı-lacivertliler evinde 16.00’da ile karşı karşıya gelecek.

Menemen Boluspor önünde

1.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de son iki maçını kazanan Menemenspor, 24. hafta mücadelesinde yarın evinde Boluspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Onur Özütoprak yönetecek. Ligde 20. haftayı 19 puan ve averajla düşme hattında 16. sırada tamamlamasına rağmen ve 1 beraberlik alan Menemenspor, 26 puanla 13. sıraya yükseldi. Menemenspor'da sakatlığı süren İsmail Haktan Odabaşı dışında eksik bulunmuyor. Ligin geride kalan bölümünde deplasmanda 15, iç sahada ise 8 puan toplayan Boluspor, dış sahada çıktığı son 5 müsabakada 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Konuk ekipte kart cezalısı Fethi Özer forma giymeyecek.

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