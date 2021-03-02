Menemen fren yaptı!

STAT: İlçe

HAKEMLER: Onur Özütoprak *, Mehmet Ali Akor *, Ogün Kamacı *

MENEMENSPOR: Emre * - Rıdvan * (12 Yusuf *), Furkan **, Domgjonas *, Emir **, Alhassan ** (82 Berkay ?), Traore * (46 Ömer *), Tayfun *, Mohamed ** (73 Zenke*), Rasheed *, Okan * (46 Mehmet *)

BOLUSPOR: Selmani *** - Oğuzhan ***, Aykut **, Emin ***, Ensar ** (46 Muhsin *), Muhammed ***, Burak **, Gökhan **** (85 Arda), Mustafa *** (74 Alican *), Gyasi ** (65 Araz *), Hamza *** (65 Kassongo *)

GOLLER: Dk. 17 Hamza, 49-54 Gökhan

KIRMIZI KART: Dk. 45 Yusuf (Menemen)

SARI KARTLAR: Yusuf, Furkan, Domgjonas, Mehmet (Menemen), Muhammed (Bolu)

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta konuk takım, Menemenspor'u 3-0 yenerek kümede kalma umutlarını artırdı. 17'de Mustafa Çeçenoğlu'nun soldan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan Hamza Gür ağları havalandırdı: 0-1. 45'te ev sahibi 10 kişi kaldı. Yusuf, gole giden Hamza'yı ceza sahası dışında düşürdü. Hakem Onur Öztoprak bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Yusuf'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

OYUNA ORTAK OLAMADILAR

Maçın 49. dakikasında savunmadan kaptığı topla ceza sahasına giren Gökhan, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plaseyi vurdu, top filelere gitti: 0-2. 54'te sağdan gelen ortada Menemen savunması top dışarıdan geldiği için durakladı. Hakem oyunu devam ettirdi. Ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Gökhan şık bir vuruşla kaleci Emre'yi bir kez daha mağlup etti: 0-3. 82'de Tayfun ceza sahası içinde sert vurdu, kaleci Selmani üzerine gelen topu güçlükle çeldi. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Menemen Boluspor'a 3-0 yenildi.

ÜMİT KARAN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

MENEMENSPOR Teknik Direktörü Ümit Karan, son olarak deplasmanda Bursaspor'u 1-0 yendikleri karşılaşmada sahaya sürdüğü ilk 11'den tek değişiklik yaptı. Karan, Boluspor önünde sarı kart cezası biten Rasheed'i ilk 11'de oynattı. 42 yaşındaki teknik adam, Bursa önünde Mehmet Aytemiz'i ise yedek soyundurdu. Sarı-lacivertli ekipte Aydın Yılmaz da ilk kez kadroda yer aldı.

TANIDIK SİMALAR

Beypiliç Boluspor'da oynayan Arnavut file bekçisi Gentian Selmani ile hücum oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu eski takımlarına rakip oldu

Menemenspor'da iki sezon forma giyen ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşayan Mustafa Çeçenoğlu ile 1.5 sezon sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Selmani, Boluspor formasıyla eski takımlarına rakip oldu. İki oyuncu, karşılaşma öncesi eski takım arkadaşları ve yöneticilerle sohbet etti. Geçmiş yıllarda İzmir temsilcisinin formasını giyen kaleci Ömer Alıcı da eski ekibine rakip oldu. İki takım dün 4. kez karşı karşıya geldi. Taraftarlar arasında geride kalan üç karşılaşma beraberlikle sonuçlanmıştı.