Menemenspor’a polis baskını

Spor Toto Birinci Lig'de mücadele eden Menemenspor'a dün polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Sarı-lacivertli kulüp hakkında çok sayıda şikayet olduğu için bu operasyonun olduğu bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kulüp binasına girilerek, Menemenspor Kulübüne ait karar defteri, üye kayıt defteri, bilgisayarlar ve evrak kayıt defteri, işletme hesap defteri, dernek gelirleri ve harcama belgeleri üzerinde incelmeler yapıldığı açıklandı. Polis ekipleri, kulüp binasında gece geç saatlere kadar inceleme yaptı.