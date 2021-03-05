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çok zor virajda

Sarı-lacivertli ekip, Ankaraspor ve Adana karşısında kaderini çizecek.

Menemenspor çok zor virajda

5.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de son maçında Boluspor'a 3-0 yenilerek iki maçlık galibiyet serisine son veren Menemenspor'u üst üste iki zorlu maç bekliyor. Düşme potasındaki rakibi Boluspor'a çok önemli üç puan kaptıran sarı-lacivertliler, cumartesi günü 15 puanla düşme hattında yer alan Ankaraspor'a konuk olacak.

Ligde 26 puanı bulunan İzmir temsilcisi daha sonra evinde kendisi gibi 26 puanı bulunan Adanaspor'u konuk edecek. Kümede kalma savaşı veren Menemenspor arka arkaya oynayacağı zorlu maçlarda kaderini belirleyecek. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı Yusuf Talun Ankaraspor maçında görev yapamayacak.

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