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Menemen zor virajda

1. Lig’de kümede kalma savaşı veren İzmir ekibi evinde aynı puana sahip rakibi ’yı saat 16.00’da konuk edecek

Menemen zor virajda

14.3.2021

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemenspor, bugün sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Mücadeleyi TRT AVAZ ve beIN MAX 2'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde 27 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 14. durumda bulunuyor. Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Boluspor'a mağlup olan Menemen geçen hafta da Ankaraspor'la berabere kaldı. Ligde Eskişehirspor'u yendikten sonra çıktığı 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alan Adanaspor, aynı puana sahip olduğu Menemenspor'un önünde 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde sakatlığı süren Rıdvan dışında eksik yok.

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