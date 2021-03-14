Menemen zor virajda

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Ankaraspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Menemenspor, bugün sahasında Adanaspor'u ağırlayacak. Menemen İlçe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Murat Erdoğan yönetecek. Mücadeleyi TRT AVAZ ve beIN MAX 2'den naklen yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, ligde 27 puanla düşme hattındaki Akhisarspor'un 5 puan önünde 14. durumda bulunuyor. Akhisarspor ve Bursaspor galibiyetlerinin ardından Boluspor'a mağlup olan Menemen geçen hafta da Ankaraspor'la berabere kaldı. Ligde Eskişehirspor'u yendikten sonra çıktığı 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alan Adanaspor, aynı puana sahip olduğu Menemenspor'un önünde 13. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde sakatlığı süren Rıdvan dışında eksik yok.