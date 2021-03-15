Menemen tek tek

Spor Toto 1. Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Menemenspor sahasında konuk ettiği Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. İzmir ekibinde Alhassan 73. dakika da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçın 7. dakikasında Rasheed, sol çaprazdan kaleyi denedi ancak kaleci Karacic yere uzanarak topun sahibi oldu. 28'de Mohamed Ba'nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topa gelişine vuran Tayfun Aydoğan'ın şutunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

MÜCADELEDE GOL SESİ ÇIKMADI

63'üncü dakikada Adanaspor ceza sahasında gerçekleşen pozisyonda İsmail Odabaşı'nın pasıyla sağ çaprazda topa gelişine vuran Alhassan'ın şutunda top kalenin üstünden auta gitti. 88'inci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazanan Menemenspor'da topun başına geçen Mehmet Aytemiz, topu kaleye yönlendirdi ancak kaleci Karacic topu çift yumrukla uzaklaştırdı. Karşılaşma 0-0 sona erdi.



DOKTOR ÖNLÜKLERİYLE SAHAYA ÇIKTILAR

MENEMENSPOR ve Adanaspor dün seremoniye 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla beyaz önlükle çıktı. İki kulübün yapmış olduğu bu anlamlı hareket büyük alkış aldı. Maçın ilk yarısında sakatlandıktan sonra müsabakaya devam edemeyen Ognjen Ozegovic, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.