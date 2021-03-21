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kayıp

. Lig’de derbide ’a kaybeden sarı-lacivertliler, 28 puanda kalarak düşme hattından uzaklaşamadı. Korkulu rüya görmeye başladı

Menemenspor kayıp

21.3.2021

Spor Toto 1.i Lig'de derbide Altay'a 3-0 mağlup olan Menemenspor, son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla tehlikeli bölgeden uzaklaşmayı başaramadı. İç sahadaki 6-2'lik Akhisarspor ve deplasmandaki 1-0'lık Bursaspor galibiyetlerinin ardından son 4 maçında 2 yenilgi, 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler korkulu rüya görmeyi sürdürüyor.

4 MAÇTA 7 GOL YEDİ
Oynadığı 27 maçta 28 puan toplayan İzmir ekibi son 4 karşılaşmada sadece 1 gol atabildi. Ligin son bölümünde zorlu müsabakalara çıkacak Menemenspor, bir sonraki maçında 4 Nisan'da evinde Bereket Sigorta Ümraniyespor karşısında çıkış arayacak. Son 4 maçta Bolu ve Altay'a yenilen, Ankara Adana ile berabere kalan Menemen, sadece 2 puan toplarken kalesinde de 7 gol görerek düşüşünü sürdürdü. Altay maçında sarı kart gören Rıdvan, 3 sarı karta ulaşarak ceza sınırına yaklaştı.

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