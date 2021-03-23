Menemen’de seferberlik

1. Lig'de son 4 haftada 2 puan toplayan ve 28 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer alan Menemenspor'da seferberlik ilan edildi. Liglerde son 7 haftaların çok kritik olduğunun altını çizen sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Karan, "Artık ligde kolay maç yok. Herkes puan peşinde. Tüm ekiplerin hedefi var. Biz de kümede kalmak için savaş veriyoruz. Son yedi haftada her şeyimizi ortaya koyup ihtiyacımız olan puanları toplamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GEREKLİ DERSLERİ ALDIK

Kolay gol yedikleri ve bunun takımın direncini kırdığını belirten Karan, "Takım savunmasını oturttuk ancak bir anlık dalgınlıkla kalemizde gördüğümüz goller bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle son haftalarda girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremiyoruz. Son vuruşlardaki eksikliğimizi gidermek zorundayız. Altay maçında gerekli dersleri aldık. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz" diye konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ