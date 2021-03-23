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Menemen’de seferberlik

Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Türkiye liglerinin en deneyimli ismi olan Altaylı İbrahim Öztürk performansıyla göz kamaştırıyor ’ın takım kaptanı 39 yaşındaki İbrahim Öztürk, uzun futbolculuk kariyeriyle örnek olmaya çalıştığını söyledi. Profesyonel olarak futbola 2002-2003 sezonunda ’da başlayan İbrahim, bu sezon Süper Lig ve 1. Lig’de en “tecrübeli” isim konumunda bulunuyor. Profesyonel liglerin tümünde forma giyen tecrübeli oyuncu, Süper Lig’de Bursaspor’la, 1. Lig’de Sivasspor’la, 2. Lig’de Altay ve Erciyesspor’la ve 3. Lig’de de Karamanspor’la şampiyonluk yaşadı. Liglerde ve kupada toplam 482 maça çıktı ve 20 gol kaydetti. ekibinin deneyimli kaptanı, futbola başladığı ilk günkü heyecanını koruduğunu belirtti. İbrahim, “Bu çok önemli, bunu devam ettirmek, devamlılığı getirmek. Türkiye’de kalıplaşmış bir durum var. Onu ortadan kaldırmaya çalışıyorum. Kendine baktığın sürece gideceksin. Türkiye’de bir sistem var; 25 yaş öncesi genç, 30 yaş sonrası yaşlı. Bunu da kırmak istiyoruz aslında. Herkesin bunlara ihtiyacı var. Kaptanlık değil, ağabeylik yapmaya çalışıyorum. Yeni gelen arkadaşlara, genç nesle bazı şeyleri aktarmaya çalışıyorum. Süper Lig’e yükselmek için takımdaki herkes sorumluluğunun farkında. Aradaki farkı kapatıp hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi. Ibrahim’den inciler n ALTAY’LA Süper Lig’e çıkıp kariyerimi taçlandırmak istiyorum. n FUTBOLCULUK kariyerimi tamamladıktan sonra futbolun içinde devam etmek istiyorum. Bu tecrübelerimizi bırakıp gitmek olmaz. Kazandıklarımızı yeni nesle vermek de bize düşüyor. n HEDEFTE sınır yoktur. Olabildiğince gidiyorsun. Avrupa’da bunun çok örnekleri var, Türkiye’de de oldu. Tugay Kerimoğlu 30 yaşında Avrupa’ya gitti. n TÜRKİYE’DE çok iyi forvetler vardı. Ben bu süreçte başarılı oldum. Bu benim için ayrı bir mutluluk. Ama bu bir takım oyunu. lacivertli : “Kolay maç yok. Son 7 hafta her şeyimizi ortaya koyacağız”

Menemen’de seferberlik

23.3.2021

1. Lig'de son 4 haftada 2 puan toplayan ve 28 puanla düşme hattının 3 puan üzerinde 15. sırada yer alan Menemenspor'da seferberlik ilan edildi. Liglerde son 7 haftaların çok kritik olduğunun altını çizen sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Karan, "Artık ligde kolay maç yok. Herkes puan peşinde. Tüm ekiplerin hedefi var. Biz de kümede kalmak için savaş veriyoruz. Son yedi haftada her şeyimizi ortaya koyup ihtiyacımız olan puanları toplamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

GEREKLİ DERSLERİ ALDIK

Kolay gol yedikleri ve bunun takımın direncini kırdığını belirten Karan, "Takım savunmasını oturttuk ancak bir anlık dalgınlıkla kalemizde gördüğümüz goller bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle son haftalarda girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremiyoruz. Son vuruşlardaki eksikliğimizi gidermek zorundayız. Altay maçında gerekli dersleri aldık. Önümüzdeki maçlarda telafi edeceğiz" diye konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ

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