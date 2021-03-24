Menemen’in kozu kendi sahası

Spor Toto 1. Lig'de 28 puanla 15. sırada yer alan ve düşme hattının üç puan önünde bulunan Menemen son 7 haftanın 4'ünde sahasında maç yapacak. Sarı-lacivertliler 28. haftada evinde Ümraniye'yi konuk edecek. 29. haftada ise Bandırma'ya konuk olacak. İzmir temsilcisi 30. haftada şampiyonluk mücadelesi veren Samsun'u ağırlayacak. Bir sonraki hafta Play-Off yarışı veren İstanbulspor'a misafir olacak Menemen, 32. haftada düşme hattında bulunan Eskişehir önünde sahasında ter dökecek.

"LİGDE KOLAY MAÇ YOK"

33. hafta da deplasmanda Keçiörengücü önünde puan savaşı verecek. Sarı-lacivertliler ligin son haftasında ise evinde güçlü Adana Demir'i ağırlayacak. Ligde kolay maç olmadığını ancak kalan haftalarda iç saha avantajını kullanmak istediklerini belirten Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan, "Tek amacımız en kısa sürede ateş hattından uzaklaşmak" şeklinde konuştu.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ