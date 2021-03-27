MENEMENSPOR, son 7 haftanın 4'ünde rakiplerini iç sahada ağırlayacak. Sarı-lacivertliler milli ara sonrası Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırmaspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak, İstanbulspor'a misafir olacak, Eskişehirspor önünde sahasında ter dökecek.
Menemenspor iç saha maçlarına güveniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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