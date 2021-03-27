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Haberler Menemenspor Menemenspor iç saha maçlarına güveniyor

iç saha maçlarına güveniyor

Menemenspor iç saha maçlarına güveniyor

27.3.2021

MENEMENSPOR, son 7 haftanın 4'ünde rakiplerini iç sahada ağırlayacak. Sarı-lacivertliler milli ara sonrası Ümraniyespor'u konuk edecek. Bandırmaspor'a konuk olacak İzmir temsilcisi, Samsunspor'u ağırlayacak, İstanbulspor'a misafir olacak, Eskişehirspor önünde sahasında ter dökecek.
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