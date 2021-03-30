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Haberler Menemenspor Karan takıma inanıyor

Karan takıma inanıyor

Karan takıma inanıyor

30.3.2021

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, çıkışa geçeceklerini söyledi. Karan, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Stresli bir konumda olsak da takımımız gerekli hamleyi yapacak güçte. Kalan 7 maçımızın her biri çok kritik olacak. Daha fazla gol atmalıyız" ifadelerini kullandı.
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