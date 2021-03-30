Karan takıma inanıyor

Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan, çıkışa geçeceklerini söyledi. Karan, "Ben oyuncularıma inanıyorum. Stresli bir konumda olsak da takımımız gerekli hamleyi yapacak güçte. Kalan 7 maçımızın her biri çok kritik olacak. Daha fazla gol atmalıyız" ifadelerini kullandı.

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