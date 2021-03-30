Menemen düşüşte

Spor Toto Birinci Lig'de düşme potasından uzaklaşmayı hedefleyen Menemenspor, geçen sezonki performansını arıyor. Ligde ikinci sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, 27 karşılaşmada topladığı 28 puanla geçen yılki performansının gerisinde kaldı.

SADECE 3 PUAN VAR

1. Lig'deki ilk yılında 27 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 11 yenilgi ile 34 puan toplayarak 12. sırada konumlanan İzmir ekibi, bu sezon ise aynı başarıyı gösteremedi. Sarı-lacivertliler, bu sezon aynı periyotta 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgi alırken sadece hanesine 28 puan yazdırabildi. 15. sırada yer alan ve düşme potasının hemen üzerindeki Akhisarspor'un sadece 3 puan önünde bulunan Menemen bir an önce üst sıralara tırmanmak istiyor. Bu hafta pazar günü sahasında Ümraniye ile karşılaşacak olan sarı-lacivertli ekip, ligde son 4 maçında 2 yenilgi ve 2 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı.