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Haberler Menemenspor Menemen’de Ümraniye telası

Menemen’de Ümraniye telası

Menemen’de Ümraniye telası

31.3.2021

SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçında iki puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Menemenspor'da Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip 4 Nisan Pazar günü saat 16.00'da evinde konuk edeceği rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor. İzmir temsilcisi rakibini pazar günü 6. kez sahasında ağırlayacak. Menemen'de oynanan 5 maçta sarı-lacivertliler sahadan 4 kez galip ayrıldı 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ümraniyespor'un henüz İzmir'de galibiyeti yok. Taraflar daha önce ise 11 kez karşılaştı. Menemenspor 6 maçı kazanırken, İstanbul ekibi iki kez galip geldi. Üç müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

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