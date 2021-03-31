Menemen’de Ümraniye telası

SPOR Toto 1. Lig'de son 4 maçında iki puan toplayan ve düşme hattının 3 puan üzerinde bulunan Menemenspor'da Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekip 4 Nisan Pazar günü saat 16.00'da evinde konuk edeceği rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor. İzmir temsilcisi rakibini pazar günü 6. kez sahasında ağırlayacak. Menemen'de oynanan 5 maçta sarı-lacivertliler sahadan 4 kez galip ayrıldı 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ümraniyespor'un henüz İzmir'de galibiyeti yok. Taraflar daha önce ise 11 kez karşılaştı. Menemenspor 6 maçı kazanırken, İstanbul ekibi iki kez galip geldi. Üç müsabaka beraberlikle sonuçlandı.