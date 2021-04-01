Menemen’de Aydın yok

SPOR Toto 1. Lig'de 4 Nisan Pazar günü sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek olan Menemenspor'da kritik maçın hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte hafif sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Aydın Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sezonun devre arasında İzmir ekibine katılan 33 yaşındaki futbolcunun tedavisinin sürdüğü ve pazar günü takımdaki yerini alamayacağı bildirildi. Futbol şube sorumlusu Recep Ersoy, "Milli arayı çok iyi değerlendirdik. Oyuncularımız Ümraniyespor maçına çok iyi hazırlandı. Teknik heyet ve ekibimize güvenimiz tam. Kazanıp kritik bölgeden uzaklaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

GÖRKEM TÜRKYILMAZ