Menemenspor pusuya yattı

SPOR Toto Birinci Lig'de düşme hattının üç puan üzerinde yer alan Menemenspor, pazar günü sahasında orta sıralarda yer alan Ümraniyespor'u yenerek ateş hattından uzaklaşmak istiyor. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Ümit Karan, iyi değerlendirdikleri milli aradan sonra Ümraniyespor mücadelesiyle çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Menemenspor'un genç teknik direktörü Ümit Karan "Tek amacımız bu sezon korkulu rüya görmeden ligi tamamlamak. Kümede kalma mücadelesi vermek her zaman daha stresli ve zordur. Ancak üstesinden gelebilecek kapasiteye sahibiz. Ümraniyespor önünde iç saha avantajımızı kullanıp kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

LİGDE HERKESİN HEDEFİ VAR

Ligdeki tüm takımların hedefi olduğunu belirten Karan, "Makas daraldı. Artık kolay karşılaşma yok. Kalan yedi maçımızın hepsi final niteliğini taşıyor. Bu karşılaşmalarda elimizden geleni yapıp en kısa sürede rahatlamak istiyoruz" dedi. Son 4 maçında 2 puan toplayan İzmir ekibi 27 maçta topladığı 28 puanla 15. basamakta yer alıyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren hücum oyuncusu Aydın Yılmaz dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ