Akhisarspor’un rakibi Ankaraspor

TFF 1. Lig'de üst üste 2 galibiyetin ardından son maçta Ankara Keçiörengücü'ne evinde öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek bitime 7 hafta kala düşme hattında kalan Akhisarspor, milli ara sonrası bugün kendisi gibi kabus yaşayan Ankaraspor'a konuk olacak. Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Bülent Birincioğlu yönetecek. Karşılaşma beIN Sports Max 2'den canlı olarak yayınlanacak. Akigo'da Doğukan, sarı kart cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. 16. sıradaki Akigo'nun 25 puanı, 17. basamaktaki başkent ekibinin 16 puanı bulunuyor.