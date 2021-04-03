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Haberler Menemenspor Manisa Futbolda geri sayım basladı

Manisa Futbolda geri sayım basladı

Manisa Futbolda geri sayım basladı

3.4.2021

MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Rakibiyle arasındaki 17 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar tur için geri sayıma geçti. Namağlup zirvede yer alan Manisa FK, 7 Nisan Çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak, Hekimoğlu Trabzon da aynı günde Çorum FK deplasmanına çıkacak, Manisa FK kazanır, Hekimoğlu Trabzon ise Çorum'da puan kaybederse Ege ekibi bitime 5 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Eğer rakibimizi yenseydik, bu işi daha da erken bitirecektik. Artık Şanlıurfa maçını kazanıp tamamen rahatlamak istiyoruz" dedi.

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