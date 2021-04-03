MİSLİ.COM 2. Lig Beyaz Grup'ta takipçisi Hekimoğlu Trabzon ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Rakibiyle arasındaki 17 puanlık farkı koruyan siyah-beyazlılar tur için geri sayıma geçti. Namağlup zirvede yer alan Manisa FK, 7 Nisan Çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşılaşacak, Hekimoğlu Trabzon da aynı günde Çorum FK deplasmanına çıkacak, Manisa FK kazanır, Hekimoğlu Trabzon ise Çorum'da puan kaybederse Ege ekibi bitime 5 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Teknik direktör Serkan Özbalta, "Eğer rakibimizi yenseydik, bu işi daha da erken bitirecektik. Artık Şanlıurfa maçını kazanıp tamamen rahatlamak istiyoruz" dedi.
Manisa Futbolda geri sayım basladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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